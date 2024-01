O que se sabe sobre acidente de lanchas em Boipeba, na Bahia, que deixou dois mortos

Uma colisão entre duas lanchas no distrito de Boipeba, destino turístico na Bahia, na última sexta-feira, 29, deixou duas vítimas. Um dos condutores foi preso em flagrante por apresentar "sinais de embriaguez".

A prefeitura de Cairu, onde fica a Ilha de Boipeba, lamentou o acidente e informou que a Capitania dos Portos, a autoridade marítima, esteve presente no local e, junto à Polícia Militar, tomou "as medidas cabíveis".

Veja o que se sabe até o momento.

Como foi acidente em Boipeba?

As duas embarcações faziam trajeto entre a cidade de Valença e a Ilha de Boipeba, ponto turístico da Bahia, quando colidiram na região do município de Taperoá.

Quem são as duas vítimas do acidente em Boipeba?

O advogado Mario André Machado Cabral, de 34 anos, foi uma das vítimas. Em nota, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP (FDSUP) lamentou a morte dele, que era pesquisador de Pós-Doutorado no Departamento de Direito Comercial da FDUSP e doutor em Direito Econômico pela mesma instituição.

O advogado era natural de Maceió, mas morava em São Paulo, e estava prestes a ingressar no quadro de docentes no curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), como professor de negócios, segundo o comunicado. "Iria iniciar no próximo semestre sua atuação", informou a unidade.

A outra vítima era a bióloga Laryssa Galantini, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e mestre pela Universidade de Campinas (Unicamp), era ambientalista e educadora, com atuações em projetos socioambientais de proteção e conservação da biodiversidade do Cerrado.

Suas atuações eram focadas na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde vivia. Em comunicado, o Instituto Biorregional do Cerrado (IBC) também lamentou a morte de Laryssa.

"Lary faleceu aos 35 anos, deixando um grande legado para a Chapada dos Veadeiros e para todo o Brasil. Laryssa era uma educadora atuante e carismática. Participava de inúmeros projetos educacionais e socioambientais, sempre com o objetivo de promover a regeneração, resiliência e conservação do Cerrado", disse a nota.

Há feridos no acidente de Boipeba?

Além das mortes de Mário André Cabral e Laryssa Galantini, outras pessoas ficaram feridas no acidente e precisaram ser hospitalizadas.

Alguém foi preso pelo acidente de Boipeba?

Segundo as investigações, o condutor de umas das lanchas "apresentava sinais de embriaguez" e foi preso em flagrante. O homem, que não foi identificado, foi levado para a Delegacia Territorial de Cairu. A reportagem não conseguiu contatar a defesa do suspeito.