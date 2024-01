Noiva é pedida em casamento com caixa de tomates: 'achei que fosse piada'

Um pedido de casamento inusitado viralizou nas redes sociais. No vídeo, o noivo pede a mão da futura esposa com uma caixa de tomates de presente.

O que aconteceu

O anel de noivado foi escondido pelo autor do pedido dentro da caixa de tomates. O noivo criativo é o personal trainer Israel Andrade, 30, e a noiva é a nutricionista Jenifer Caruso, 28, moradores de Sorocaba, no interior de São Paulo.

A surpresa aconteceu durante uma brincadeira de amigo secreto, no dia de Natal. Israel comprou as alianças de forma escondida de todo o resto da família e apenas combinou com uma tia que daria início à brincadeira.

Eu não tirei a Jenifer no amigo secreto, foi tudo uma brincadeira, tanto que fomos comprar os presentes juntos

Israel Andrade

A noiva achou, no primeiro momento, que a caixa de tomates fosse uma piada. Ela ressalta que o vídeo, que conta com mais de um milhão de visualizações, não foi feito com o intuito de viralizar.

Eu vi os tomates e achei que fosse uma piada, até porque é a primeira vez que eu participei dessa tradição da família dele, foi nosso primeiro Natal juntos. Não me veio à cabeça um pedido de casamento

Jenifer Caruso

Por que uma caixa de tomates?

A primeira vez que o casal se viu foi na sessão de hortifruti de um mercado em Sorocaba, interior de São Paulo. Era janeiro deste ano quando eles ficaram um ao lado do outro para escolher tomates.

O saquinho que ela queria pegar pra colocar os tomates acabou enroscando e eu ajudei a desprender ele de lá. Esse acontecimento acabou fazendo a gente passar a conversar. Conversa simples mesmo, perguntei o que ela ia fazer com os tomates, ela me perguntou onde ficava a cebola roxa e o abacate (risos)

Israel Andrade

Jenifer afirma que pediu o contato de Israel após ser incentivada pela irmã e uma amiga que a acompanhavam no local. O noivo não se importou de passar seu contato e eles começaram a se seguir nas redes sociais.

Além de serem um casal romântico, eles também se tornaram parceiros de trabalho conforme o relacionamento ficou mais sério. "Eu faço os treinos e ela faz a dieta dos clientes", explica Israel.