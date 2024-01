Moscou atinge cidade ucraniana em represália ao ataque sem precendentes que matou civis na Rússia

A Rússia lançou novos ataques contra a Ucrânia na madrugada de domingo (31). Esses novos bombardeiros russos ocorrem um dia após o ataque atribuído ao exército ucraniano que, de acordo com o governador local, deixou 24 pessoas mortas, outras 108 feridas no sábado (30), em Belgorod, uma cidade russa localizada a cerca de 80 km ao norte da cidade ucraniana de Carcóvia e a 30 km da fronteira.

O ataque a Belgorod foi contabilizado como o mais mortal contra civis na Rússia desde o início da invasão do território ucraniano, em fevereiro de 2022, e o Ministério da Defesa russo garantiu que ele não ficaria "impune". Como retaliação, drones de fabricação iraniana atacaram a cidade de Carcóvia, no nordeste da Ucrânia, durante esta noite, de acordo com um porta-voz russo.

Entre as vítimas estavam dois adolescentes e um britânico, que era o conselheiro de segurança de uma equipe de jornalistas alemães, de acordo com as autoridades ucranianas.

A Ucrânia, por sua vez, disse no domingo que havia abatido 21 dos 49 drones lançados em seu território durante a noite. O prefeito da cidade de Carcóvia, Igor Terekhov, se pronunciou no Telegram sobre edifícios residenciais e comerciais danificados, mas não mencionou vítimas.

"Na véspera do Ano-Novo, os russos querem intimidar nossa cidade, mas não temos medo", acrescentou.

O governador da região ucraniana, Oleg Sinegoubov, disse que os foguetes atingiram um hotel, prédios residenciais, clínicas e hospitais, ferindo 28 pessoas.

Contra-ofensiva russa

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que havia atingido "centros de tomada de decisão e instalações militares" em Carcóvia, no nordeste da Ucrânia, em retaliação ao ataque sem precedentes à cidade russa de Belgorod no dia anterior.

"Em resposta a esse ato terrorista, as forças armadas russas atingiram centros de tomada de decisão e instalações militares", disse o ministério no Telegram, enquanto Kiev garantiu que edifícios residenciais, um hotel e cafés foram atingidos. Moscou ainda nega ter como alvo civis na Ucrânia.

A Rússia reconheceu que tinha como alvo um "antigo complexo hoteleiro", o Palácio de Kharkiv, mas alegou que membros da inteligência militar e das forças armadas ucranianas "envolvidos" no ataque de Belgorod estavam lá, bem como "mercenários estrangeiros".

O Conselho de Segurança das Nações Unidas chegou a se reuniu, no sábado (30), às 18h de Brasília, para discutir o ataque em Belgorod e que Moscou atribui à Ucrânia, informou a missão russa na ONU.

(Com informações da AFP)