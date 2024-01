Mau tempo vira balsa e queima de fogos de Praia Grande (SP) é cancelada

Do UOL, no Rio

A força das ondas virou uma balsa onde foram instalados os fogos para a festa de réveillon em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, na tarde de hoje. Com o incidente, os fogos de artifício foram parar na orla da cidade. A prefeitura do município decidiu cancelar a queima de fogos por falta de condições de segurança na operação das demais balsas instaladas no litoral.

O que aconteceu

O mau tempo fez com que uma balsa que levava fogos de artifício para a comemoração no bairro Tupi virasse.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram estruturas com os explosivos espalhadas por diversos pontos da faixa de areia.

Nos vídeos é possível ver, apesar da tentativa das equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros de isolarem o local, que uma grande aglomeração de pessoas acompanhava a situação.

Populares mexiam nos fogos de artifício, sem qualquer preocupação com possíveis acidentes.

Horas depois do incidente, a prefeitura de Praia Grande anunciou que a queima de fogos foi cancelada por falta de condições de segurança.

A prefeitura afirmou que "seguindo orientações da Capitania dos Portos, está cancelada a queima de fogos em todas as balsas, em virtude da alta da maré e ressacas que atingem todo o litoral, gerando instabilidade nas embarcações que abrigam os artefatos para o show pirotécnico programado para esta noite".

As balsas instaladas por uma empresa contratada sofreram impacto da agitação da maré, impossibilitando a queima de fogos. A empresa decidiu recolher os explosivos por orientação da Capitania dos Portos

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) havia divulgado um alerta de perigo potencial para o litoral sul de São Paulo, com previsão de ventos de até 60 Km/h na região.

De acordo com a Prefeitura de Praia Grande, os fogos espalhados na orla não representam risco para a população. A empresa responsável pela festa de réveillon recolheu o material, que foi levado para um local de descarte adequado.

A prefeitura afirma ainda que os locais onde as balsas estavam posicionadas foram aprovados pela Capitania dos Portos.