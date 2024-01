Marca admite atraso em entrega de produtos de Chiarra Ferragni

MILÃO, 31 DEZ (ANSA) - Após as notícias sobre atrasos nas entregas dos produtos das marcas de Chiara Ferragni comprados online, a Fenice Srl, empresa licenciadora das marcas da influenciadora, explicou "ter agido prontamente para lidar com a situação atribuível a um pico de vendas ocorrido durante o período da Black Friday".

"A Fenice renova as desculpas aos seus clientes afetados pelo atraso e/ou por eventuais problemas na recepção do que foi encomendado e também esclarece ter recebido em 5 de dezembro de 2023 garantias por parte do provedor que gerencia o serviço de comércio eletrônico de que todos os pedidos pendentes seriam processados até 15 de dezembro de 2023", diz um comunicado.

"Em um controle adicional realizado pela empresa em 20 de dezembro de 2023 com o provedor, este último confirmou que todos os pedidos de compra feitos anteriormente a essa data (20 de dezembro de 2023) haviam sido processados", acrescenta o texto.

No entanto, a empresa "convida os clientes que ainda não receberam o que foi encomendado a enviar um e-mail para customer.care@chiaraferragnibrand.com para realizar verificações adicionais".

A controvérsia se soma a outra tormenta para a influenciadora, multada em 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) por prática comercial desleal na promoção, em 2022, de um pandoro (doce natalino típico da Itália) com edição limitada que carregava sua marca. (ANSA).

