Juventus vence Roma por 1 a 0 e reduz distância para líder

TURIM, 31 DEZ (ANSA) - A Juventus venceu a Roma por 1 a 0 neste sábado (30), no Juventus Stadium, em Turim, e diminuiu para dois pontos a distância para a Internazionale, líder do Campeonato Italiano.

O gol da vitória foi marcado por Adrien Rabiot aos dois minutos do segundo tempo.

La Vecchia Signora iniciou a rodada quatro pontos atrás da Inter, mas se beneficiou do tropeço da equipe de Milão, que empatou com o Genoa na sexta-feira (29).

Agora, os nerazzurri têm 45 pontos, contra 43 da equipe de Turim.

A próxima rodada marca o fim da primeira metade do campeonato: a Juventus ficará atenta ao jogo da Inter, que recebe o Hellas Verona no sábado (6) às 8h30 da manhã (horário de Brasília), e depois entrará em campo no domingo (7), às 14h (horário de Brasília), fora de casa, contra a Salernitana.

Antes disso, porém, a Juventus jogará outra partida contra a Salernitana: será na quinta-feira (28), às 17h (horário de Brasília), em Turim, pelas oitavas de final da Copa da Itália.

A Roma está em sétimo lugar no Campeonato Italiano e joga pela 19ª rodada no domingo (7), às 16h45 (horário de Brasília), contra a Atalanta, no Stadio Olimpico de Roma.

Na quarta-feira (27), o time de José Mourinho recebe o Cremonese, da segunda divisão, às 17h (horário de Brasília) pela Copa da Itália. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.