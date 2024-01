Jatos israelenses atacam região central de Gaza e Netanyahu indica guerra mais longa

Por Nidal al-Mughrabi e Arafat Barbakh e Dan Williams

CAIRO/GAZA/JERUSALÉM (Reuters) - Jatos israelenses intensificaram ataques contra a região central de Gaza neste domingo, disseram médicos e moradores, com as batalhas continuando entre destroços de cidades e campos de refugiados em uma guerra que, segundo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, demorará “muitos meses” para terminar.

Os comentários de Netanyahu indicam que não haverá alívio na campanha que matou milhares de pessoas e destruiu boa parte de Gaza, enquanto sua promessa de restaurar controle israelense na fronteira do enclave com o Egito levanta novas questões sobre uma possível solução de dois Estados.

Ataques aéreos atingiram al-Maghazi e al-Bureij, na região central de Gaza, matando dez pessoas em uma casa, e levaram mais pessoas a fugir das linhas de frente, onde tanques israelenses lutam com soldados do Hamas, para Rafah, na fronteira com o Egito.

Um vídeo do Crescente Vermelho publicado neste domingo mostrou a situação caótica após os ataques na região central de Gaza, com equipes de resgate trabalhando no escuro para retirar uma criança ferida dos destroços.

Com o ano chegando ao fim, palestinos em Gaza rezavam por um cessar-fogo, mas tinham pouco otimismo de que 2024 seria melhor.

“Gaza foi destruída e não temos onde viver. Mas apenas queremos parar de ouvir os sons de aviões e drones, que crianças parem de ter medo e que nós e nossos entes queridos, os que sobraram, se encontrem novamente”, disse Suzan Khader em Rafah.