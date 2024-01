Já é ano-novo na Austrália; países começam a dar as boas-vindas a 2024

Multidões começaram a se despedir do turbulento 2023, o ano mais quente já registrado, marcado pela ascensão da inteligência artificial, pela crise climática e pelas guerras sangrentas em Gaza e na Ucrânia.

A população mundial - que ultrapassa agora os oito bilhões de pessoas - se prepara para o novo ano, com a esperança de pôr fim às crises e às guerras.

Em Sydney, a autoproclamada "capital mundial do Ano-Novo", mais de um milhão de pessoas lotaram a região portuária da cidade, mesmo com o aviso das autoridades de que o local estava lotado.

Os habitantes da cidade australiana desafiaram o clima chuvoso e não ficaram desapontados quando a Harbour Bridge e outros pontos turísticos foram iluminados e coloridos por oito toneladas de fogos de artifício.

O espetáculo de Sydney preparou o cenário para 2024, um ano que verá eleições para metade da população mundial e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Paris.

Desastres climáticos

A Índia se tornou o país mais populoso do mundo, tirando o título da China. Foi também o primeiro país a pousar uma espaçonave na inexplorada região do Pólo Sul da Lua.

O ano de 2023 foi também o ano mais quente desde que os registos começaram, em 1880, com uma série de desastres climáticos a atingir o planeta, desde o Paquistão ao Corno da África e a bacia Amazônica.

Mas, acima de tudo, 2023 será marcado pelo ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense, em 7 de outubro, e pelas represálias implacáveis ??de Israel na Faixa de Gaza.

As Nações Unidas estimam que quase dois milhões de residentes de Gaza foram deslocados desde o início do cerco imposto por Israel ou cerca de 85% da população. Na Cidade de Gaza, reduzida a ruínas, restam poucos lugares para celebrar o Ano-Novo.

"Foi um ano sombrio e cheio de tragédias", disse Abed Akkawi, que fugiu da cidade com a esposa e três filhos. Este homem de 37 anos, que agora vive num campo das Nações Unidas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, diz que perdeu o irmão, mas mantém poucas esperanças para 2024.

O fim da guerra

"Se Deus quiser, esta guerra terminará, o novo ano será melhor e poderemos voltar às nossas casas e reconstruí-las, ou simplesmente viver numa tenda sobre os escombros", disse à AFP.

Na Ucrânia, onde a invasão russa se aproxima do seu segundo aniversário, o desafio e a esperança dominam, apesar do novo ataque russo.

"Vitória! Estamos esperando por ela e acreditamos que a Ucrânia vencerá", diz Tetiana Shostka, 42 anos, enquanto sirenes anunciando um ataque aéreo soam em Kiev. "Teremos tudo o que queremos se a Ucrânia for livre, sem a Rússia."

Alguns na Rússia de Vladimir Putin estão cansados ??do conflito. "No novo ano, gostaria que a guerra acabasse, que houvesse um novo presidente e um retorno à vida normal", diz Zoya Karpova, de 55 anos e residente em Moscou.

Em Roma, o papa Francisco rezou pelas vítimas dos conflitos em todo o mundo, citando ucranianos, palestinos e israelenses, o povo do Sudão e os "mártires Rohingya" na Birmânia.

"No final do ano, tenha a coragem de se perguntar quantas vidas foram dilaceradas em conflitos armados", declarou o soberano pontífice, de 87 anos, após a oração do Angelus na Praça de São Pedro.

Eleições importantes

Vladimir Putin é o líder russo mais antigo desde Joseph Stalin e o seu nome voltará a aparecer nas urnas nas eleições de março. Poucos acreditam que a votação seja completamente livre e justa, ou esperam que ele perca.

Além das eleições russas, mais de quatro bilhões de pessoas no total serão convocadas às urnas, especialmente no Reino Unido, na União Europeia, na Índia, na Indonésia, no México, na África do Sul, na Venezuela e, claro, nos Estados Unidos, onde o democrata Joe Biden, de 81 anos, e o republicano Donald Trump, de 77, pretendem se enfrentar novamente em novembro próximo.

Biden por vezes mostrou sinais de idade avançada e até mesmo alguns de seus apoiadores se preocupam com as consequências de outro mandato.

Quanto a Donald Trump, que enfrenta várias acusações e cujos julgamentos, três devem começar em 2024, antes das eleições presidenciais, segue em plena campanha eleitoral.

(Com informações da AFP)