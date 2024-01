Houthis, do Iêmen, dizem que 10 membros estão "mortos e desaparecidos" após confronto com forças dos EUA

CAIRO (Reuters) - O movimento militante Houthi, do Iêmen, disse neste domingo que dez de seus membros estavam "mortos e desaparecidos" depois que três de seus barcos foram atacados por forças dos Estados Unidos no Mar Vermelho.

As forças navais Houthi realizaram um ataque com mísseis contra o navio porta-contêineres Maersk Hangzhou depois que sua tripulação se recusou a atender aos chamados de alerta, disse o porta-voz militar do grupo, Yehia Sarea, em um comunicado.

(Por Ahmed Tolba)