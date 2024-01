Guerra na Síria deixa ao menos 4.360 mortos em 2023

Pelo menos 4.360 pessoas morreram em 2023 na guerra na Síria, que dura desde 2011, anunciou neste domingo(31) o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

No ano anterior, 3.825 pessoas morreram, o balanço mais baixo desde o início do conflito, segundo a mesma fonte.

Entre as vítimas de 2023 há 1.889 civis, entre eles, 241 mulheres e 307 crianças, segundo a ONG com sede no Reino Unido, que conta com uma ampla rede de fontes na Síria.

Depois de anos de combates mortais e bombardeios devastadores após a brutal repressão do regime às manifestações antigovernamentais de 2011, os enfrentamentos diminuíram nos últimos anos.

Porém, ainda há combates esporádicos, além de atentados jihadistas, principalmente no leste do país.

O conflito na Síria já tirou mais de meio milhão de vidas desde 2011 e dividiu o país, com várias potências e atores envolvidos.

O regime de Bashar al-Assad recuperou o controle de grande parte do país com o apoio de seus aliados russos e iranianos, mas as forças curdas sírias controlam amplas regiões do norte e nordeste.

