Fóssil de 19 milhões de anos muda percepção sobre evolução das baleias

Do The Conversation

Pode-se dizer que as baleias de barbatanas (odontocetos) são as rainhas do oceano: os maiores animais que já existiram. A detentora do recorde é a baleia azul (Balaenoptera musculus), que pode atingir até 30 metros de comprimento —o equivalente a pouco mais que uma quadra de futebol de salão.

Entretanto, ao longo de sua história evolutiva, a maioria das baleias de barbatanas era relativamente muito menor, com cerca de cinco metros de comprimento. Embora ainda seja grande em comparação com a maioria dos animais, para esse tipo de baleia trata-se de um tamanho bem pequeno.

E novas descobertas de fósseis no Hemisfério Sul estão começando a mudar essa história. O mais recente é um fóssil despretensioso achado nas margens do rio Murray, no sul da Austrália.

Com aproximadamente 19 milhões de anos, ele é a ponta da mandíbula inferior (ou o "queixo") de uma baleia de barbatana com cerca de nove metros de comprimento, o que o torna o novo recordista de sua época. O achado foi publicado este mês na revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

O 'queixo': fóssil de aproximadamente 19 milhões de anos sobreposto em uma ilustração de baleia do Rio Murray Imagem: Arte de Ruairidh Duncan

O que são baleias de barbatanas?

A maioria dos mamíferos tem dentes na boca. As baleias de barbatanas são uma estranha exceção: elas têm franjas na boca —uma grande estrutura de queratina fina, semelhante a um pelo rígido, que serve para filtrar o krill, pequenino crustáceo aquático, abundante nos oceanos.

Essa estrutura de filtros em forma de franjas permitiu que as baleias de barbatanas se alimentassem eficientemente de enormes cardumes de krill, o que facilitou a evolução de seus corpos cada vez maiores.

As barbatanas em forma de franja, como mostrado em uma baleia jubarte Imagem: Arte de Ruairidh Duncan

Os 'anos perdidos' da evolução das baleias

Vários grupos de baleias dentadas (os misticetos) aterrorizaram o oceano por milhões de anos. Inclusive algumas que foram as ancestrais das atuais baleias de barbatanas sem dentes. No entanto, em algum momento entre 23 e 18 milhões de anos atrás, essas antigas 'baleias de barbatanas dentadas' foram extintas.

Não sabemos exatamente quando, pois os fósseis de baleias desse episódio da história da Terra são extremamente raros. O que sabemos é que, imediatamente após essa lacuna no registro fóssil das baleias, restaram apenas os ancestrais relativamente pequenos e sem dentes das baleias de barbatana.

A recém-descrita baleia extinta do Murray River (9 metros) ao lado de uma baleia Fin (26 metros) e um mergulhador humano (2 metros) Imagem: Arte de Ruairidh Duncan, gráfico de Rob French

Anteriormente, os cientistas pensavam que as baleias de barbatanas se mantinham em proporções relativamente pequenas até a era glacial (que começou há cerca de 3 a 2,5 milhões de anos). Mas a maioria das pesquisas sobre tendências na história evolutiva das baleias baseia-se no registro fóssil razoavelmente bem explorado do Hemisfério Norte - um viés notável que provavelmente moldou essas teorias.

Crucialmente, novas descobertas de fósseis do Hemisfério Sul estão começando a nos mostrar que, pelo menos no sul, as baleias ficaram maiores muito antes do que as teorias anteriores sugerem.

Uma descoberta inesperada

Há mais de 100 anos, o paleontólogo Francis Cudmore encontrou as pontas de um grande par de mandíbulas de baleia fóssil que estavam se desprendendo das margens do rio Murray, no sul da Austrália. Esses fósseis de 19 milhões de anos foram para o Museu Victoria e permaneceram irreconhecíveis na coleção até serem redescobertos em uma gaveta por um dos autores, Erich Fitzgerald.

Usando equações derivadas de medições de baleias de barbatana modernas, previmos que a baleia de onde veio esse "queixo" fossilizado tinha aproximadamente nove metros de comprimento. O recordista anterior desse período inicial da evolução das baleias tinha apenas seis metros de comprimento.

Juntamente com outros fósseis do Peru, na América do Sul, isso sugere que as baleias de barbatanas maiores podem ter surgido muito antes em sua história evolutiva e que o tamanho grande do corpo das baleias evoluiu gradualmente ao longo de muito mais milhões de anos do que sugeriam as pesquisas anteriores.

Imagem: Arte de Ruairidh Duncan, foto de Eugene Hyland

O Hemisfério Sul como o berço da evolução das baleias gigantes

Os fósseis de baleias grandes da Australásia e da América do Sul parecem sugerir que, durante a maior parte da história evolutiva das baleias de barbatanas, sempre que um animal grande desse tipo aparece no registro fóssil, é no Hemisfério Sul.

Surpreendentemente, esse padrão persiste apesar do fato de o Hemisfério Sul conter menos de 20% do registro fóssil conhecido de baleias com barbatanas. Embora esse seja um sinal inesperadamente forte de nossa pesquisa, ele não é uma surpresa completa quando consideramos as baleias com barbatanas vivas.

Atualmente, os mares temperados do Hemisfério Sul são conectados pelo frio Oceano Austral, que circunda a Antártica e é extremamente produtivo, sustentando a maior biomassa de megafauna marinha da Terra.

Fósseis do Hemisfério Sul, incluindo o fóssil da baleia do Rio Murray, estão demonstrando que as baleias podem ter desenvolvido corpos grandes primeiro no Hemisfério Sul Imagem: Arte de Ruairidh Duncan

Na época em que as baleias de barbatana começaram a evoluir de grandes para gigantescas, a força da Corrente Circumpolar Antártica estava se intensificando, o que acabou levando à atual potência do Oceano Antártico.

Atualmente, as baleias de barbatana são engenheiras do ecossistema, pois seus enormes corpos consomem grandes quantidades de energia. Após a morte, essas baleias fornecem uma abundância de nutrientes aos ecossistemas de águas profundas.

À medida que aprendemos mais sobre a história evolutiva das baleias, como, por exemplo, quando e onde seu grande tamanho evoluiu, podemos começar a entender o quão antigo pode ter sido seu papel no ecossistema oceânico e como ele poderia mudar em sintonia com a mudança climática global.

*James Patrick Rule é pesquisador afiliado da Monash University; e Erich Fitzgerald é curador sênior e paleontologista especialista em vertebrados do Museums Victoria Research Institute

Esse artigo é uma republicação do The Conversation. Leia aqui o texto original..