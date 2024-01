Equador e grupo indígena fecham acordo para encerrar bloqueio a campo de petróleo

QUITO (Reuters) - O Equador chegou a um acordo com uma comunidade indígena da província de Orellana para acabar com o bloqueio do grupo a projetos de petróleo na região, afirmou o Ministério de Energia e Mineração no sábado.

Protestos da comunidade Waorani Kawymeno que bloquearam acesso ao campo de petróleo de Ishpingo em Orellana afetaram a produção do local desde a última segunda-feira e levaram a petrolífera estatal Petroecuador a declarar “força maior” e pausar as operações na última sexta-feira.

Os protestos em Orellana cortaram a produção de petróleo em Ishpingo em cerca de 17.000 barris por dia.

Após “árduas conversas” com os Waorani Kawymeno, o ministério afirmou que um acordo foi fechado para recomeçar a perfuração em Ishpingo nos próximos três dias, mas os poços começariam a operar no sábado e, portanto, a declaração de força maior seria suspensa.

O comunicado do ministério reconheceu que obras públicas prometidas à comunidade pelos governos anteriores não foram realizadas. O ministério prometeu mobilizar maquinaria para começar os trabalhos de limpeza de terreno e fornecer conexão com a internet à comunidade, além de entregar alimentos, toldos, cobertores e medicamentos.

(Por Yury Garcia)