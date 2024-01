Cantora Paula Abdul processa produtor do 'American Idol' por agressão sexual

A cantora Paula Abdul, vencedora de um Grammy e estrela da televisão nos Estados Unidos, acusou um produtor do concurso "American Idol" de agressão sexual, segundo uma ação apresentada na Califórnia.

Paula Abdul, cujo álbum "Forever Your Girl" -de 1988- se consagrou como a estreia de maior sucesso na época, acusou Nigel Lythgoe de tê-la agredido em duas ocasiões.

O inglês, também jurado do concurso "So You Think You Can Dance", negou as acusações, segundo a imprensa.

Em sua denúncia, a cantora de 61 anos declarou ter sido assediada por Lythgoe e diretores do "American Idol", do qual ela foi jurada de 2002 a 2009.

Segundo a ação, a artista teria sido vítima de discriminação em termos de salário e "alvo de piadas constantes, intimidação, humilhação e assédio por parte de diretores importantes, agentes e funcionários" do programa.

Porém, as acusações mais graves são contra Nigel Lythgoe, hoje com 74 anos.

"Por anos, Abdul guardou silêncio sobre as agressões sexuais e assédio de Lythgoe por medo de falar contra um dos produtores mais conhecidos dos concursos de televisão, o que facilmente poderia prejudicar sua carreira", afirma a demanda.

Lythgoe declarou que ficou "chocado e triste" com as acusações.

bur-st-lth/lpa/cjc/jc

© Agence France-Presse