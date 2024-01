Homem postou vídeo em cruzeiro antes de cair no mar; buscas continuam

As buscas pelo homem que caiu no mar durante viagem do cruzeiro MSC Preziosa continuam pelo segundo dia consecutivo, informou a Marinha. A identidade da vítima não foi oficialmente divulgada, mas parentes confirmaram se tratar do escritor Carlos Alberto Mota Candreva.

O que aconteceu

O homem caiu no mar na região de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, por volta da 0h30 de sábado (30). Ele caiu a cerca de 40 km da faixa de terra mais próxima, a Ilha de Alcatrazes.

O 8º Comando da Marinha está emitindo avisos via rádio para alertar e pedir apoio às embarcações que naveguem na região. O comando diz ainda que mantém os familiares informados e "se solidariza com o momento crítico".

Vídeo nas redes sociais

A Marinha não divulgou a identidade do homem. Outros passageiros a bordo do navio e parentes afirmam que se trata do escritor Carlos Alberto Mota Candreva.

Candreva postou um vídeo em suas redes sociais mostrando a vista do cruzeiro antes de o navio deixar o porto de Santos. "Tem festa hoje à noite e estamos aqui curtindo", disse ele.

Segundo relatos de passageiros, ele teria caído do 15° andar do navio. Segundo a MSC Cruzeiros, responsável pela embarcação, o homem "saltou intencionalmente no mar". O cruzeiro saiu do Porto de Santos para acompanhar a virada do ano no Rio de Janeiro.

Um show do cantor Alexandre Pires que seria realizado na madrugada de ontem foi cancelado após o incidente. "Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante cruzeiro do MSC Preziosa", escreveu o artista em comunicado no Instagram. A apresentação foi cancelada em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate.

Conversamos com a organização e chegamos a um consenso para a não realização do show, que estava previsto para ter início à 1h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu.

Alexandre Pires, em comunicado oficial

Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós.

O UOL procurou novamente a MSC em busca de atualizações sobre o caso, mas a empresa não retornou até o momento.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188 e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.