Brasil e o mundo celebram chegada de 2024

O Brasil e o mundo celebram o início do ano de 2024 neste 1º de janeiro.

No país, a maior comemoração aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com público estimado em 2 milhões de pessoas.

Em São Paulo, milhares de pessoas se concentraram na Avenida Paulista.

Celebração pelo mundo

Em Auckland, na Nova Zelândia, teve festa com fogos disparados do topo da Sky Tower, uma das principais torres do país, reunindo milhares de pessoas para a famosa contagem regressiva às 8h no horário de Brasília. A ponte Harbour , também na cidade, foi iluminada em comemoração à chegada do novo ano.

Em Sydney, uma das principais cidades da Austrália, o Ano Novo chegou às 10h (horário de Brasília). A cidade celebra com uma grande queima de fogos na Ópera de Sydney. Melbourne e Canberra também já deixaram 2023 para trás.

Na Ásia, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte chegaram oficialmente em 2024 às 12h (horário de Brasília). Em Tóquio, milhares se juntaram para ver o bater dos sinos numa cerimônia budista conhecida como joya-no-kane. Em Seul, população acompanhou a contagem para um novo ano no pavilhão Bosingak. Já em Pyongyan, houve comemoração com fogos de artifício.

Prefeito de Seul participa de cerimônia de badaladas do sino para celebrar a chegada de 2024 Imagem: Yung Yeon-Je/Pool via Reuters

Indonésia, Hong Kong, Taiwan e China entraram oficialmente em 2024 às 13h (horário de Brasília). Países comemoraram com fogos de artifício e manifestações artísticas, no caso da China, com atrações que reuniram milhares de pessoas no Parque Shougang, em Pequim. Na Índia, pessoas festejaram a virada dançando em uma festa em Mumbai por volta das 15h30 (horário de Brasília).

Fogos de artifício marcam celebração de 2024 em Porto Vitória, em Hong Kong Imagem: Tyrone Siu/Reuters

2024 chega antes em países da Oceania devido ao fuso horário.

Pessoas dançam durante festa de Ano Novo em Mumbai, na Índia Imagem: Francis Mascarenhas/Reuters

Kiribati, Samoa, Polinésia Francesa, Tonga e Ilha Carolina estão entre os lugares onde o Ano Novo chega antes, pois estão em localidades com fuso horário mais adiantado.

Artistas se apresentam em celebração do Ano Novo em Pequim, na China Imagem: Tingshu Wang/Reuters

Na sequência, vem países da Ásia, África, Europa e Américas.

Em Dubai, o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa recebeu projeções de luzes. Quando virou o ano, fogos de artifício foram lançados por toda sua extensão, que alcança 828 metros.

Atenas foi iluminada com fogos na virada do ano. Em Paris, a festa ocorreu na Champs Elysees, com uma multidão reunida para ver as celebrações.

Comemoração pela chegada de 2024 em Bangcoc, na Tailândia Imagem: Lillian Suwanrumpha/AFP

O prédio mais alto do mundo,Burj Khalifa, em Dubai, recebeu luzes em comemoração ao ano novo Imagem: 1.jan.2024 / Reuters

Fogos de artifício iluminam Atenas em comemoração pelo ano novo Imagem: REUTERS

No Brasil, Fernando de Noronha vai ser o primeiro lugar a receber o Ano Novo. Na sequência, vem estados no horário de Brasília, seguidos pelos do horário padrão do Amazonas e do Acre.

Os últimos territórios a receberem o Ano Novo são a Samoa Americana, Ilha Baker e Ilha Howard.