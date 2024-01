Autoridades relembram papa emérito Bento XVI

VATICANO, 31 DEZ (ANSA) - Um ano após a morte de Bento XVI, uma missa em sua homenagem foi celebrada neste domingo (31) na Basílica de São Pedro.

O celebrante foi o histórico secretário de Ratzinger, monsenhor Georg Gaenswein. A cerimônia também foi conduzida pelos cardeais Gerhard Mueller e Kurt Koch, além de dezenas de outros religiosos. Várias centenas de fiéis estavam presentes.

Georg Gaenswein disse que Bento XVI é um "exemplo luminoso".

"Permanecemos unidos também a Bento XVI, sinceramente agradecidos a Deus pelo dom de sua vida, pela riqueza de seu magistério, pela profundidade de sua teologia e pelo exemplo luminoso deste 'trabalhador simples e humilde na vinha do Senhor'", disse Gaenswein, citando as palavras que Bento pronunciou no momento de sua eleição como Pontífice.

O papa Francisco também relembrou seu antecessor: "Há um ano, o Papa Bento XVI concluía sua jornada terrena, depois de servir com amor e sabedoria a Igreja. Sentimos por ele tanto afeto, tanta gratidão, tanta admiração. Que ele nos abençoe do Céu e nos acompanhe", disse o pontífice durante o Angelus, pedindo que os fiéis aplaudissem Ratzinger.

A premiê da Itália, Giorgia Meloni, também homenageou o papa emérito: "Hoje marca o primeiro aniversário da partida do papa Bento XVI. Ao recordar um grande na história e um gigante da razão, da fé e da síntese positiva entre ambas, continuamos a extrair sua herança espiritual e intelectual fecunda".

"Ela também possui um profundo valor civil, capaz de orientar todos, crentes e não crentes, pois continua a falar à mente e ao coração das pessoas", concluiu Meloni. (ANSA).

