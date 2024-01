Até que horas pode jogar na Mega da Virada hoje? Veja horário para apostar

As apostas para a Mega da Virada 2023 serão aceitas até as 17h (Horário de Brasília) de hoje (31). O sorteio está programado para ocorrer às 20h.

Como jogar na Mega da Virada?

Para participar da Mega da Virada 2023, é possível adquirir bilhetes nas casas lotéricas e registrá-los até o horário mencionado.

Além disso, as apostas podem ser realizadas através do site oficial da Caixa Econômica. No caso das apostas online, é obrigatório comprovar maioridade por meio de um cadastro no portal.

Ao realizar a aposta pelo site, basta escolher os números desejados, adicioná-los ao "carrinho" e efetuar o pagamento de todas as apostas de uma vez. O aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android, também possibilita a realização das jogadas.

O sorteio do prêmio estimado em mais de R$ 570 milhões, considerado o maior da história, poderá ser acompanhado através das redes sociais e do canal do YouTube da Caixa. A TV Globo também deverá transmitir ao vivo o momento em que os números sorteados forem anunciados.