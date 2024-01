Wolfgang Schäuble, ex-ministro alemão das Finanças, morre aos 81 anos

Wolfgang Schäuble, ministro das Finanças da Alemanha durante a crise da dívida na zona do euro e um dos líderes do processo de reunificação do país em 1990, faleceu aos 81 anos, informou o governo de Berlim.

Paraplégico após um atentado em 1990, ele foi um dos protagonistas da política alemã nas últimas três décadas e encerrou sua longa carreira como presidente da Câmara dos Deputados entre 2017 e 2021.

"Wolfgang Schäuble influenciou nosso país durante mais de meio século, como deputado, como ministro e como presidente do Bundestag. A Alemanha perde um pensador agudo, um político apaixonado e um democrata combativo", escreveu o chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, na rede social X.

A morte foi anunciada à AFP por uma fonte do partido conservador, do qual Schäuble foi membro durante décadas e que presidiu no fim da década de 1990.

O político, deputado no Bundestag durante mais de 50 anos, faleceu durante o sono na terça-feira à noite, informou um fonte da família ao jornal Bild.

Schäuble foi ministro cinco vezes, primeiro com o chanceler Helmut Kohl e depois com Angela Merkel.

O político trabalhou a favor do tratado de reunificação das duas Alemanhas em 1990, após a queda do Muro de Berlim.

Wolfgang Schäuble se tornou conhecido, no entanto, por seu papel como ministro das Finanças de Merkel, uma posição na qual incorporou o rigor fiscal defendido por Berlim e adotou um tom intransigente em relação aos países afetados pela crise da dívida da zona do euro, incluindo Grécia e Espanha.

