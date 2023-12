Toyota tem produção recorde em novembro com forte demanda

TÓQUIO (Reuters) - A produção global da Toyota Motor aumentou 11% em novembro, para um nível recorde, recuperando-se das interrupções na cadeia de suprimentos no ano passado e se beneficiando da demanda robusta no Japão e em outros países.

A Toyota produziu 926.573 veículos em novembro, enquanto as vendas aumentaram 14% globalmente em relação ao mesmo mês do ano passado, quando montadoras de todo o mundo foram afetadas pela escassez de semicondutores. Ambos os números incluem a marca de luxo Lexus.

As vendas subiram 27% no Japão, 17% tanto nos Estados Unidos quanto na China, e 15% na Europa.

O resultado coloca a maior montadora do mundo no caminho para atingir vendas de mais de 10 milhões de veículos globalmente em 2023, incluindo as marcas Toyota e Lexus - o que seria também um recorde. Cerca de um terço dos veículos vendidos neste ano são híbridos.

