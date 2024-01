Tornado atinge cidade do RS em área de fronteira com o Uruguai; veja

A manhã de Natal teve um tornado na zona rural de Sant'Ana do Livramento (RS). Segundo a MetSul, o fenômeno aconteceu na fronteira com o Uruguai e avançou por áreas de lavouras. Não há registros de danos.

O que aconteceu

O funil se formou entre Palomas (RS) e Pampeiro (RS), longe das áreas urbanas de Sant'Ana do Livramento e de Rivera (que fica no Uruguai).

Tornados se caracterizam por colunas de ar em rotação intensa, que se estendem da base de uma tempestade para a superfície, explica a MetSul.

Tornado capturado hoje na zona rural de Santana do Livramento, sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil pic.twitter.com/Tt2w8vXBOP -- World Events (@Eventomund) December 25, 2023

O tornado teve curta duração. Um centro de baixa pressão —combinado com a atmosfera quente, úmida e instável —gerou as condições para a formação do funil.

Tornados não são incomuns nessa época na região, por causa da atmosfera aquecida e instável. O El Niño potencializa essas características.

Frio fora de época

Cidades do Rio Grande do Sul estão enfrentando frio fora de época nesta semana. Uma massa de ar frio, impulsionada por um ciclone extratropical que se formou na costa, derrubou as temperaturas na terça (26).

As menores temperaturas foram registradas em São José dos Ausentes, com 10,2 ºC, e Canguçu, com 11 ºC. Os dados são de estações do Instituto Nacional de Meteorologia.

O frio persiste nesta quarta (27). Com o sol, porém, o dia esquenta. Durante a tarde, o estado deve registrar temperaturas mais agradáveis e até calor.