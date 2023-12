Passageiros deitam no chão de trem durante tiroteio no RJ; policial morre

Uma operação em Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, fez com que passageiros de um trem deitassem no chão do vagão durante um tiroteio hoje. Um policial morreu e dois ficaram feridos.

O que aconteceu

Tiros assustaram passageiros e muitos se jogaram no chão do trem na estação Saracuruna. Vídeos que circulam em redes sociais mostram também algumas pessoas deixando o trem e caminhando pela linha férrea.

Moradores relatam que o tiroteio começou durante a madrugada. A troca de tiros acontece em meio à operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, nas comunidades Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta.

Um policial militar morreu e outros dois ficaram feridos. Viatura teria sido alvejada e PM teve foi atingido na cabeça. Os outros dois policiais tiveram ferimentos e não correm risco de morrer.

A concessionária SuperVia informou que os trens estão em processo de normalização. Na parte da manhã, as estações entre Saracuna e Penha Circular estavam fechadas. O ramal Saracuna operava apenas no trecho entre a Central do Brasil e Penha, com intervalo de 30 minutos.

As estações entre Penha Circular e Saracuruna já foram reabertas. No entanto, os passageiros precisam realizar troca de composição na Penha para seguir viagem até os terminais, com intervalos de 50 minutos.