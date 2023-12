Tiro com arco: juízes brasileiros sonham em atuar nos Jogos Paris 2024

Historicamente, o tiro com arco tem sido usado para caça e combate. A modalidade esportiva, que consiste em acertar uma flecha num alvo circular com o uso de um arco,?estreou nos Jogos Olímpicos na edição de?Paris, 1900, tendo sido disputado em 16 Olimpíadas.?Coreia do Sul, Estados Unidos e Bélgica dominam o quadro de medalhas.

As flechas, que antigamente eram feitas à mão e utilizavam penas de peru, atualmente utilizam alumínio e carbono, mais resistentes e precisas durante o voo.

Faltando poucos meses para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, não são apenas os atletas que se preparam para o maior evento esportivo do planeta. As equipes técnicas, incluindo juízes internacionais, também aproveitam para conhecer as arenas e estádios. E muitos sonham em atuar nas competições olímpicas.

É o caso dos brasileiros Alexandre Vecchio e Laís Nunes, juízes internacionais de tiro com arco, que participaram, em setembro, da etapa de Paris da Copa do Mundo de Tiro. O evento serviu como teste para as competições da modalidade na Olimpíada de Paris, que serão realizadas na Esplanada dos Inválidos.

Atualmente, um dos melhores atiradores com arco do mundo é um brasileiro: Marcos de Almeida.