Bebeu água? Veja sinais de que você não está se hidratando bem no verão

Durante o verão, a perda de água por meio da transpiração se intensifica devido ao calor e à exposição ao sol —e tende a ser mais acentuada entre aqueles que praticam atividades físicas.

Como a água desempenha um papel vital em diversas funções do organismo, nessa época do ano é importante aumentar a ingestão de líquidos e ficar atento a sinais que possam sugerir uma desidratação.

Sinais da falta de água no corpo

A sede é o sintoma mais comum do baixo consumo de líquidos.

Xixi escuro. Também é comum observarmos uma maior concentração da urina, que fica com uma coloração amarelo escura ou amarronzada.

Mas existem vários outros sinais que também indicam uma ingestão inadequada de água, e que muitas vezes são associados a outras condições (estresse, sono irregular ou hipoglicemia etc.). Entre eles estão:

dor de cabeça

tontura

sonolência

fraqueza

fadiga

diminuição do apetite

enrugamento e ressecamento da pele (e a consequente redução da elasticidade)

olhos encovados

secura de mucosas da boca e do nariz

diminuição da sudorese

cãibras musculares

batimentos cardíacos acelerados

língua pastosa

prisão de ventre

perda de peso

Em geral, casos leves de desidratação não representam ameaça à vida, especialmente em indivíduos com rins saudáveis, contanto que consigam ingerir líquidos. Mas, em situações em que há algum comprometimento ou uma condição médica existente, é possível que ocorra uma má resposta do organismo a esse mecanismo.

Como o corpo não tem capacidade de armazenar água, a quantidade de líquidos eliminada a cada 24 horas deve ser reposta para manter o bem-estar e a saúde em equilíbrio

Já casos mais intensos de desidratação podem ser fatais pela impossibilidade de repor líquidos por via oral, sendo necessário receber infusões de soro por via endovenosa no pronto-socorro. Nesses casos, o paciente pode ter alteração do estado mental e pressão arterial baixa, assim como o aumento das frequências respiratória e cardíaca, pele fria e pegajosa.

Quanto beber de água?

A quantidade é muito individual, pois depende da idade, nível de atividade física, alimentação, temperatura ambiente etc.

A recomendação geral para adultos é tomar de 30 e 35 ml de água por kg de peso do corpo ao dia. Assim, uma pessoa com 70 kg deveria beber cerca de 2,1 a 2,5 litros diariamente.

Na dúvida, para não ter de ficar fazendo conta, a regra de tomar de 2 a 3 litros de água por dia é uma boa medida para grande parte da população.

E nunca ignore a sede. Quando ela chega, é sinal de que seu corpo está ficando desidratado e você precisa repor água.

Água de coco, sucos e chás (sem adição de açúcar) também são boas opções para aumentar a ingestão de líquidos e manter o corpo bem hidratado no verão.

Fontes: Felipe Leite Guedes, nefrologista, professor de nefrologia da UnP (Universidade Potiguar) e responsável técnico médico da DaVita Lagoa Nova, em Natal (RN); Fernanda Maniero Banevicius, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera. Consultadas em reportagem de 14/09/23.

