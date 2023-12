Série documental sobre Raffaella Carrà estreia no Disney+

ROMA, 27 DEZ (ANSA) - Um documentário de três partes sobre a falecida ícone italiana do showbiz Raffaella Carrà estreou no Disney+ nesta quarta-feira (27).

O diretor do documentário, o cineasta italiano Daniele Lucchetti, descreveu-o como um "pequeno blockbuster, dedicado a uma de nossas ícones mais livres".

Lucchetti, mais conhecido por "The Yes Man", "My Brother Is an Only Child" e "La Nostra Vita", disse que "entrar no mundo de Carrà é se aproximar de um vulcão, uma fonte de calor intenso, que não é compreendida apenas estudando a cultura, mas reunindo uma combinação de dados genéticos, talento e necessidade. Você se vê diante de um fenômeno".

Carrà, que faleceu em 5 de julho de 2021, aos 78 anos, já foi tema de um bem-sucedido musical de ópera pop, "Raffa in the Sky", abrangendo gêneros musicais desde o hit sexy "Tuca tuca", até outro hit icônico, "Furore", em uma encenação entre ficção científica e ópera barroca.

A cantora, atriz, dançarina e apresentadora de TV estrelou com Frank Sinatra em "Expresso para o Inferno" em 1965 e alcançou sucesso cult na TV na Espanha e em outros países, tornando-se um ícone gay.

Carrà também é creditada por impulsionar a revolução sexual na Itália católica com canções atrevidas que celebram o toque e incentivam as mulheres a tomar a iniciativa no amor (A fare l'amore comincia tu). (ANSA).

