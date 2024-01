Sem sujeira na air fryer: esse cesto de silicone foi o mais vendido de 2023

Não é novidade que a air fryer já virou queridinha dos brasileiros, principalmente graças à praticidade na hora de preparar refeições. No entanto, alguns alimentos, como carnes, soltam gordura que se acumula na base do eletrodoméstico, dificultando sua limpeza e até mesmo comprometendo sua vida útil.

Se você também é do time que não gosta de perder tempo limpando sua fritadeira, uma ótima opção são os cestos reutilizáveis - que são feitos de materiais simples de lavar. O modelo de silicone da Clink foi o mais vendido do Guia de Compras em 2023 e está com desconto na Amazon (preço e disponibilidade do produto pode sofrer alterações a qualquer momento).

O que ela tem de bom?

Aguenta altas temperaturas (até 230 ºC) e pode ser usada tanto na air fryer quanto no forno;

Tem elevações no fundo para que o alimento não cozinhe na água ou na gordura que escorre;

É fácil de limpar e vai na lava-louças;

Possui alças laterais que facilitam o manuseio;

Livre de BPA, composto que pode ser prejudicial à saúde;

Mede 20,5 cm x 20,5 cm x 7 cm - vale checar se cabe na sua air fryer.

O que gostamos: Evita que o alimento grude na fritadeira, é fácil e rápida de lavar e pode ser usada tanto na air fryer quanto no forno, garantindo mais praticidade e rapidez na hora de cozinhar.

Quem pode gostar: Pessoas que não dispensam o uso da air fryer na preparação dos alimentos do dia a dia e não gostam de perder tempo com a limpeza do aparelho.

O que diz quem comprou

Na Amazon, parceira do UOL, ela tem nota média de 4,1, de um máximo de 5, entre as mais de 11,5 mil avaliações - o que o torna um dos modelos favoritos dos consumidores.

O produto é excelente, material bem resistente e fácil de limpar. O air fryer fica sempre limpo e dá para fazer tudo nele. Como minha air fryer é de 5 litros e quadrada, essa panela serviu perfeitamente, dá para fazer na mesma rodada: nuggets, batatas, anéis de cebola e outros tira-gostos. Vale cada centavo

Gabriel

Me surpreendeu, é muito boa e o material não é fraco, comprem sem medo

Mary

Se você quer evitar sujeira; aumentar a vida útil; praticidade - da sua Air Fryer, compre uma forminha dessas. Ela é ótima e o material é de qualidade, denso. 10/10

Gustavo

Principais reclamações

As principais críticas dos consumidores são em relação ao material da forma e às ranhuras do fundo, que dificultariam a limpeza.

O material é grosso, aparentemente bom. Não é fácil limpar, gruda muito, tive muito trabalho. Não compraria novamente

Martha

Não gostei das ondulações no fundo! Fica chato pra limpar! Poderia ser lisa

Pati

