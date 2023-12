Paraíso restrito com dunas: como é a ilha onde Lula passará o fim de ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar a virada do ano na Restinga da Marambaia, uma praia do Rio de Janeiro. O local tem acesso restrito e é controlado pelas Forças Armadas.

Lula chega à praia nesta terça (26). Ele permanece no local acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, até o dia 3 de janeiro.

Como é a ilha

A Restinga da Marambaia fica nas áreas de três municípios: Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba.

Em 2006, Lula (de sunga azul e sem camisa) também descansou na Restinga da Marambaia (RJ) Imagem: Sérgio Lima/Folhapress

A área é militar e, por isso, tem acesso restrito. A administração é da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ilha tem aproximadamente 42 quilômetros de extensão. Ela é separada do continente pelo Canal do Bacalhau, que fica em Barra de Guaratiba (RJ).

Praias e dunas. O ponto mais alto da ilha é o Pico da Marambaia, com 647 metros de altura. A vegetação da ilha tem grandes áreas de restinga e manguezais, com praias e dunas, além de reservas de Mata Atlântica.

A hospedagem ocorre na parte oeste, onde está localizado o Cadim (Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia). No espaço, criado em 1981, ocorre a preparação para deslocamento e combate das Forças Navais e dos Fuzileiros Navais.

Vista da Ilha da Restinga da Marambaia, no Rio Imagem: Joel Silva/ Folhapress

O local também tem uma igreja, uma escola municipal e um heliponto. Também abriga casas para militares e suas famílias.

Praia já foi mercado de escravizados

No período colonial, a região era visitada por piratas. Os criminosos abrigavam suas embarcações em períodos de mau tempo.

Vista da Ilha da Restinga da Marambaia, no Rio Imagem: Joel Silva/ Folhapress

No século 19, no período imperial, foi instalado no local um entreposto para escravizados trazidos da África. Após a abolição da escravatura, as terras foram vendidas. No fim do século 19, a propriedade passou para o Banco da República do Brasil.

A União adquiriu a ilha em dezembro de 1904. Dois anos depois, o espaço foi colocado à disposição da Marinha. A Escola de Aprendizes-Marinheiros começou a funcionar no local em 1908.

A praia também já foi cenário de novela. Em 2013, "Guerra dos Sexos", da Rede Globo, teve filmagens no local.

Outros presidentes já usaram a praia para descansar. Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) estiveram no local. Em 2006, Lula passou o Carnaval na área com parentes.

*Com informações do Estadão Conteúdo.