Hidrata e reduz olheiras: veja 10 cremes para os olhos que fazem sucesso

Você sabia que a pele ao redor dos olhos é a mais fina e sensível do rosto? Não é à toa que a área costuma ser a primeira a revelar os sinais de cansaço e idade, como rugas, bolsas e olheiras. Por isso, cremes específicos costumam ser mais eficazes que os hidratantes comuns para a reduzir o envelhecimento da área.

Além de garantir uma boa hidratação, algumas fórmulas focam em tratamentos mais direcionados, como amenizar olheiras (ação clareadora), reduzir linhas finas e rugas mais profundas (pro-aging), combater os radicais livres (antioxidante) e controlar o inchaço (efeito anti-inflamatório).

Para ajudar você a escolher a melhor opção para sua necessidade, o Guia de Compras UOL listou dez produtos queridinhos dos consumidores. Confira a seguir (os produtos abaixo podem demorar um pouco para carregar, dependendo da conexão de internet):

Auxilia no clareamento da região, na renovação celular e na redução de rugas, segundo a marca;

Para combater a formação de radicais livres e auxiliar na preservação do colágeno;

Com efeito lifting instantâneo, promete suavizar as linhas de expressão e remodelar o olhar imediatamente;

Possui ativos para reduzir e prevenir a formação de olheiras e bolsas, bem como os danos causados pela oxidação celular.

Indicado para suavizar a aparência de linhas finas e olheiras;

Estimula a regeneração celular, segundo o fabricante;

Sem fragrância;

Rápida absorção.

Ajuda a reduzir o aparecimento de olheiras e bolsas nos olhos, segundo a marca;

Textura leve e fluida de rápida absorção;

Sem fragrância;

Não comedogênico.

Hidratante preenchedor de linhas de expressão;

Fórmula enriquecida com ácido hialurônico;

Textura não oleosa;

Indicado para todos os tipos de pele.

Promete revitalizar a área dos olhos;

Restabelece os níveis saudáveis de água da pele, de acordo com a marca;

Fórmula enriquecida com ácido hialurônico e altas concentrações de glicerina;

Textura aqua ultra leve.

Indicado para reduzir manchas escurecidas;

Diminui linhas e rugas, de acordo com o fabricante;

Promete resultados visíveis em 4 semanas;

Fórmula enriquecida com vitamina E e ácido hialurônico.

Promete reduzir bolsas e olheiras;

Tem ação antioxidante;

Antirrugas e antienvelhecimento;

Indicado para todos os tipos de pele.

Indicado para atenuar rugas e linhas finas, olhar cansado, bolsas suboculares e olheiras;

Fórmula enriquecida com ácido hialurônico, vitamina B5 e água termal da marca;

Para peles sensíveis;

Sem fragrância.

Diminui bolsas e olheiras, diz o fabricante;

Indicado para reduzir flacidez e inchaço das pálpebras;

Ilumina o olhar;

Efeito refrescante graças ao aplicador cerâmico.

Tem a função de atenuar bolsas e olheiras;

Indicado para suavizar linhas finas;

Fabricante promete fortalecer e reparar a pele frágil ao redor dos olhos;

Sem fragrância.

