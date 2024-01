Pomada de cabelo fere mais de 100 no RJ; entenda conjuntivite e ceratite

Nesta terça-feira, dia 26 de dezembro, a emergência oftalmológica do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, registrou 167 atendimentos. No dia anterior, foram 87 atendimentos.

Os pacientes foram diagnosticados com conjuntivite tóxica e ceratite química, quadros causados pelo contato de pomada de cabelo com os olhos.

De acordo com a diretora do hospital, Paula Travassos, quanto maior a quantidade de produto, maior a gravidade do quadro.

Os pacientes tinham feito penteados para passar o Natal e, ao molharem os cabelos, o produto escorreu para os olhos. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde, que investiga o caso.

As autoridades sanitárias do Rio tentam identificar quais são as marcas dos produtos usados pelos pacientes e em quais estabelecimentos os penteados foram feitos.

O que é conjuntivite tóxica

Diferente da conjuntivite bacteriana, a conjuntivite tóxica não é contagiosa, uma vez que é causada por um agente químico e não por um microrganismo.

Em linhas gerais, trata-se de uma inflamação da conjuntiva —uma membrana fina e transparente que recobre a parte branca dos olhos (esclera) e que tem como função justamente proteger a superfície ocular de agentes externos e manter a lubrificação dos olhos, evitando o seu ressecamento.

Ela pode ser confundida com as conjuntivites alérgicas e infecciosas causadas por vírus porque apresenta um quadro um pouco mais irritativo, as pálpebras ficam um pouco mais inchadas, o olho fica avermelhado, com lacrimejamento aquoso que pode atrapalhar a visão e causar uma ceratite

O que é ceratite

A ceratite é uma inflamação na córnea. No caso dos quadros apresentados no Rio de Janeiro nos últimos dois dias, ela pode ter sido causada por queimaduras e lesões que a pomada de cabelo fez nos olhos dos pacientes.

Seus sintomas são:

dor;

lacrimejo;

desconforto;

inchaço;

visão comprometida.

A orientação médica é para, em casos assim, lavar o olho com água mineral corrente ou soro fisiológico para retirar a substância química.

Caso o incômodo persistir, é importante procurar um pronto-atendimento oftalmológico.

Quanto antes buscar ajuda e iniciar o tratamento correto, maior a chance de recuperar a visão. Ione Alexim, oftalmologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo

O que diz a Anvisa

A Anvisa possui uma lista de pomadas deste tipo que têm autorização (confira aqui), e já suspendeu a comercialização de algumas marcas justamente por apresentarem riscos à saúde.

Entre os efeitos relatados estão cegueira temporária, ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

Com informação de textos publicados em 11/01/2023 e 27/12/2023.