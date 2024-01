PF prende irmão de um dos mais procurados traficantes do Uruguai

A Polícia Federal prendeu hoje um dos maiores narcotraficantes do Uruguai e irmão de um dos traficantes mais procurados na América Latina.

O que aconteceu

Segundo apurou o UOL, o preso é Diego Nicolás Marset Alba, irmão de Sebastián Marset. Eles seriam integrantes do Primer Cartel Uruguayo, facção criminosa do país. A prisão ocorreu em um condomínio de Foz do Iguaçu, no Paraná.

O alvo estava foragido por tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Sua condenação se deu em março de 2022 pela Justiça do Uruguai.

A Interpol foi acionada e, por isso, a PF participou das operações para localizá-lo. Ele estaria no Brasil para acompanhar o nascimento do filho.

Segundo a PF, o homem atuava como intermediário financeiro do irmão em viagens da Bolívia para o Paraguai para garantir pagamentos pelas remessas de drogas. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.