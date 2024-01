Polícia e FBI investigam ameaças a juízes do Colorado em caso contra Trump

As autoridades do Colorado estão investigando possíveis ameaças a juízes da Suprema Corte estadual, disse a polícia de Denver ontem, uma semana depois que o tribunal proibiu o ex-presidente dos EUA Donald Trump de participar das eleições primárias presidenciais do estado.

O FBI disse que estava ajudando as autoridades locais na investigação.

O Departamento de Polícia de Denver afirmou que estava fornecendo "patrulhas extras" em torno das residências dos juízes, que decidiram por 4 a 3 em 19 de dezembro que Trump deveria ser desqualificado das primárias por envolvimento em insurreição. A decisão ocorreu sob uma cláusula pouco conhecida da 14ª Emenda da Constituição dos EUA.

Duas noites depois, policiais de Denver foram enviados à casa de um dos juízes em resposta a uma chamada que a polícia posteriormente descreveu como uma aparente "farsa", acrescentando que ainda estavam investigando o incidente.

Estrategistas republicanos sugeriram que a decisão eleitoral no Colorado, que caminha para um provável um recurso na Suprema Corte dos EUA, provocaria uma reação negativa entre os políticos conservadores, ao reforçar a narrativa de que Trump é vítima de um processo legal partidário.

Desde então, a NBC News e outros meios de comunicação relataram o surgimento de retórica violenta em fóruns online de direita por parte de apoiadores de Trump, dirigida aos quatro juízes do Colorado que se posicionaram contra ele.

As postagens em questão, segundo reportagens da imprensa, incluíam mensagens pedindo que as informações pessoais dos juízes fossem expostas publicamente e uma aparente referência aos magistrados que dizia: "Todos os malditos ratos vestidos devem ser enforcados".

Nem a polícia nem o FBI comentaram a natureza ou extensão dos incidentes sob investigação.

Um porta-voz do poder judicial do estado do Colorado também se recusou a comentar o assunto.