Polícia apura se tiro de ex-bombeiro matou jovem em rolezinho de moto em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga se o tiro de um bombeiro da reserva matou um jovem de 22 anos que fazia um rolezinho de moto em Matias Barbosa (MG), na madrugada de segunda-feira (25).

O que aconteceu

Ex-bombeiro diz que acordou com o barulho de motos e deu tiros para o alto. Segundo o militar, ele estava dormindo em casa, no bairro Santa Terezinha, no momento do rolezinho de que Guilherme Augusto do Nascimento participava.

Após os disparos, o motociclista foi atendido com perfuração no peito. A constatação foi feita por equipes de Samu. Ele não resistiu e morreu. O corpo passou por exames de perícia e foi liberado. A Polícia Civil também foi ao local do crime para coletar provas.

Bombeiro militar da reserva foi preso em flagrante por suspeita de homicídio. O suspeito teve a prisão mantida pelo delegado de plantão e, agora, aguarda audiência de custódia. Ele está detido no 4º Batalhão de Bombeiros Militar, em Juiz de Fora, segundo a Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros afirma que também investiga o caso. Em nota, a corporação disse que "está adotando as medidas cabíveis para tratar do ocorrido". "Será instaurado um inquérito para apurar os fatos e as responsabilidades", diz o comunicado do Corpo de Bombeiros.

Ex-bombeiro não teve o nome divulgado. O UOL tenta localizar a defesa do ex-oficial para posicionamento.