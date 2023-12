PM atira em bebê de 1 ano com arma de airsoft em São Paulo

SÃO PAULO, 27 DEZ (ANSA) - Uma bebê de um ano de idade foi atingida por um tiro de airsoft disparado por um policial militar em São Paulo nesta terça-feira (26), no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo.

Os dois agentes que estavam na viatura de onde partiu o disparo foram afastados preventivamente, e o caso é apurado pela corregedoria da corporação.

Um vídeo registrou a agressão. Nas imagens, o agente que dirigia a viatura coloca o braço para fora da janela e dispara em direção a uma moto que trafegava no sentido contrário.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio junto à Polícia Civil.

Segundo o portal G1, a menina estava com o pai no veículo.

Segundo as leis de trânsito, três infrações gravíssimas foram cometidas: o piloto estava sem capacete e sem habilitação, além de estar transportando uma criança menor de 10 anos.

No entanto, segundo as investigações, não houve ordem de parada antes do disparo.

A arma de airsoft, equipamento que dispara projéteis plásticos que não são letais por meio de pressão, pode ser usada para fins recreativos, esportivos ou em treinamentos, mas não faz parte do arsenal da Polícia Militar de São Paulo. O objeto seria particular.

Ainda de acordo com o portal G1, a família percebeu o ferimento quando a criança chegou em casa e a menina passou por cirurgia de emergência para remover a bala de plástico alojada no rosto. O estado de saúde é estável. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.