PM atira no rosto de bebê de 1 ano com arma de airsoft em SP

Um policial militar atirou no rosto de uma bebê de 1 ano com uma arma de airsoft no Itaim Paulista, em SP.

O que aconteceu

O caso foi registrado como homicídio tentado no 50º DP. "Não houve ordem de parada, não houve abordagem policial, nenhum tipo de comunicação", afirmou o delegado Gregory Goes Siqueira, responsável pelo caso.

Em entrevista à TV Globo, o delegado criticou o uso da arma de airsoft. "Não há justificativa para usar um instrumento que nem faz parte do arsenal da PM.", disse.

Os agentes foram afastados "preventivamente enquanto as apurações estão em curso", segundo a SSP. A pasta afirma que todas as circunstâncias do caso serão rigorosamente apuradas pelas Polícia Civil e Militar (leia íntegra da nota abaixo)

Imagens mostram que o PM para no meio da rua Sete Estrelas quando percebe a aproximação de uma moto na via contrária. Um homem de 29 anos e sua filha de 1 ano estavam na moto.

Ele não dá ordem de parada e atira duas vezes enquanto a moto está em movimento. A airsoft é uma arma de pressão que dispara munição de plástico.

O policial vai embora após os disparos. O caso aconteceu na madrugada de hoje e foi flagrado por uma câmera de segurança.

A menina está internada. Ela foi socorrida pela família à UPA Júlio Tupy com um projétil alojado no rosto e depois transferida ao Hospital Tide Setúbal.

Vislumbro que a conduta se amolda à tentativa de homicídio. No mínimo, atitude de dolo eventual. Um PM que tem conhecimento técnico prévio deve presumir que um disparo de airsoft, naquela distância e com a moto em sentido contrário, pode causar um acidente ou fatalidade, em virtude de uma atitude deliberada, consciente e voluntária.

Delegado Gregory Goes Siqueira

Leia íntegra da nota da SSP

"Todas as circunstâncias do caso são rigorosamente apuradas pela Polícia Civil e Militar. Na ocasião, um homem de 29 anos estava em uma motocicleta com sua filha, de 1 ano, quando, ao passar por uma viatura da Polícia Militar, ouviu dois disparos. Em seguida, o homem viu que a menor estava com ferimento e a socorreu à UPA Dr Júlio Tupy, sendo que, posteriormente, a menor foi transferida ao Hospital Tide Setúbal, onde permaneceu internada. Foi constatado que a criança foi atingida por um projétil de uma arma de "air-soft". O projétil e imagens de câmera de segurança próxima ao local dos fatos foram apreendidas e encaminhadas para perícia. O caso foi registrado como homicídio tentado no 50° DP (Itaim Paulista). A corregedoria da Polícia Militar foi notificada para as providências administrativas cabíveis."