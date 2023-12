Plantio da safra de soja 2023/24 atinge 96,8% da área prevista, diz Conab

São Paulo, 27 - O plantio da safra brasileira de soja 2023/24 atingia 96,8% da área estimada no País até sábado passado, 23,, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em levantamento semanal de progresso de safra. O desempenho corresponde a um avanço de 2,3 pontos porcentuais ante uma semana atrás.

Há atraso, contudo, de 0,8 ponto porcentual em relação a igual período do ano passado, quando 97,6% da área estava semeada. São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul concluíram o plantio da oleaginosa, enquanto Mato Grosso estava em 99,9%. O Estado mais atrasado era o Maranhão, com 57% concluído.

A semeadura de algodão estava em 21,8%, avanço de 7,2 pontos porcentuais ante a última semana. No período equivalente de 2022, o Brasil havia plantado 20,2% da pluma. O Estado mais adiantado era Mato Grosso do Sul, com 92%, enquanto o mais atrasado era Mato Grosso, com 5,9% da sua área semeada.

A Conab informou, ainda, que o plantio das lavouras de feijão da safra 2023/24 alcançou 56,8%, avanço de 1,8 ponto porcentual na semana, mas 19,5 pontos porcentuais atrás de igual período do ano passado. Paraná, um dos maiores produtores do cereal, já havia colhido 15% da área plantada.

A semeadura das lavouras de arroz 2023/24 está 0,8 ponto porcentual atrasada na comparação entre as safras, alcançando 87,7% da área prevista no País no último sábado, avanço de 2,7 pontos porcentuais em uma semana. Santa Catarina concluiu o plantio do cereal, enquanto o Rio Grande do Sul, responsável por 70% da produção do País, tem 95% da área cultivada.