PF prende chefão do tráfico do Uruguai em Foz do Iguaçu

BRASÍLIA, 27 DEZ (ANSA) - A Polícia Federal do Brasil prendeu em Foz do Iguaçu, no Paraná, o fugitivo considerado um dos principais traficantes de drogas do Uruguai, Diego Nicolás Marset Alba.

O homem estava foragido desde março de 2022, quando a justiça do Paraguai ordenou sua prisão preventiva por crimes de tráfico internacional de entorpecentes, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Diego é irmão de Sebastián Marset, o homem mais procurado pela justiça uruguaia por tráfico internacional de drogas.

De acordo com a PF, Diego Marset atuava como intermediário em nome do irmão, estabelecendo conexões com organizações na Bolívia e no Paraguai com o objetivo de facilitar transações ilícitas e pagamentos necessários aos fornecedores de drogas.

As investigações identificaram Diego como um ator-chave no envio de entorpecentes da América do Sul para a Europa. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.