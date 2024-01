Petróleo cai quase 2% enquanto investidores seguem acontecimentos no Mar Vermelho

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram quase 2% nesta quarta-feira, corroendo os ganhos do dia anterior, já que os investidores monitoraram os acontecimentos no Mar Vermelho, onde os navios estão retornando apesar dos novos ataques na terça-feira.

Os preços futuros do Brent caíram 1,42 dólar, ou 1,8%, fechando a 79,65 dólares por barril. O petróleo dos EUA recuou 1,46 dólar, ou 1,9%, para 74,11 dólares.

A empresa de navegação dinamarquesa Maersk disse que programou várias dezenas de navios porta-contêineres para viajar pelo Canal de Suez e pelo Mar Vermelho nas próximas semanas, depois de suspender temporariamente essas rotas neste mês, após ataques da milícia Houthi, apoiada pelo Irã, no Iêmen.

A CMA CGM, da França, também disse que estava retomando a passagem pelo Mar Vermelho após o envio de uma força-tarefa multinacional para a região.

"Acho que teremos de esperar para ver se o aumento das patrulhas navais e o redirecionamento dos navios levarão a uma diminuição dos ataques", disse Callum Macpherson, chefe de commodities da Investec.

Os índices de referência do Brent e do WTI subiram mais de 2% na sessão anterior, uma vez que os últimos ataques a navios no Mar Vermelho provocaram temores de interrupções na navegação.

A perspectiva de uma campanha militar israelense prolongada em Gaza continuou a ser um dos principais impulsionadores do sentimento do mercado.