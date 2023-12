Papa alerta contra orgulho e pede que fiéis reconheçam limites

CIDADE DO VATICANO, 27 DEZ (ANSA) - Na última audiência geral de 2023, o papa Francisco pediu nesta quarta-feira (27) que os fiéis "reconheçam os limites" e aprendam a "guardar" seus corações.

Em uma passagem dedicada aos vícios e às virtudes, o líder da Igreja Católica alertou o público a tomar cuidado com o "diabo", definindo-o como "astuto e inteligente".

"Nunca se deve falar e discutir com o diabo. Para tentar Jesus, ele usou até citações bíblicas. Tenham cuidado.

Aprendamos a guardar nossos corações", recomendou o pontífice.

O religioso também fez um alerta contra o orgulho e a tentação de se sentir dono de tudo ao pedir para que as pessoas possam "reconhecer seus limites".

"O orgulho é o começo de todos os males. Deus coloca os progenitores como senhores e guardiões da criação, mas quer preservá-los da presunção da omnipotência, de se tornarem senhores do bem e do mal, o que é uma má tentação mesmo agora.

Esta é a ameaça mais perigosa para o coração humano", acrescentou.

Em meio aos conflitos que ocorrem ao redor do mundo, Francisco não perdeu a oportunidade de pedir pela paz, mencionando a Ucrânia, a Palestina e Israel.

"Não esqueçamos de rezar por aqueles que sofrem com as terríveis consequências da violência e da guerra, especialmente pela atormentada Ucrânia e pelas populações da Palestina e de Israel. A guerra é um mal, rezemos pelo fim da guerras", disse o Papa no final da audiência. (ANSA).

