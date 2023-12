Morre aos 98 anos Jacques Delors, ex-chefe do Executivo da UE

PARIS, 27 DEZ (ANSA) - O ex-presidente do Poder Executivo da União Europeia, Jacques Delors, político e economista francês, morreu aos 98 anos, conforme anunciado por sua filha Martine Aubry à Agência France-Presse (AFP).

"Ele faleceu nesta manhã em sua casa em Paris, enquanto dormia", acrescentou a prefeita socialista de Lille.

Favorito nas pesquisas, Jacques Delors frustrou as esperanças da esquerda ao recusar concorrer às eleições presidenciais de 1995, uma renúncia transmitida na televisão diante de 13 milhões de telespectadores.

"Um estadista do destino francês. Um incansável artífice da nossa Europa. Lutador pela justiça humana. Jacques Delors era tudo isso. Seu compromisso, seus ideais e sua retidão sempre nos inspirarão. Saudamos seu trabalho e sua memória e compartilhamos a dor de seus entes queridos", lamentou o presidente francês, Emmanuel Macron.

"Jacques Delors foi um visionário que tornou a nossa Europa mais forte. O objetivo de sua vida era uma União Europeia unida, dinâmica e próspera. Ele moldou gerações inteiras de europeus, incluindo a minha. Honramos seu legado renovando constantemente a nossa Europa", escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Com a partida de Jacques Delors, perdemos uma personalidade que, com base em valores cristãos, marcou o caminho de fortalecimento da Europa. À sua família, as minhas mais sinceras condolências. Continuaremos promovendo suas ideias para uma Europa mais forte e unida", escreveu o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

