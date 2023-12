Minério de ferro sobe com dados industriais otimistas na China e esperanças de demanda

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, com os agentes do mercado reagindo a dados industriais robustos na China em meio à expectativa de estímulo econômico e à forte demanda chinesa.

O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, subiu 0,5%, para 985,5 iuanes (137,93 dólares) por tonelada no fechamento, rumo ao segundo ano consecutivo de ganhos.

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro subiu 0,5%, para 140,22 dólares a tonelada.

Os lucros industriais da China em novembro registraram ganhos de dois dígitos após uma melhora geral do setor manufatureiro, embora a demanda fraca tenha continuado a restringir as expectativas de crescimento das empresas, reforçando os pedidos de mais apoio à política macroeconômica.

O principal órgão de planejamento chinês disse no sábado que havia identificado um segundo lote de projetos de investimento público sob um plano de emissão de títulos e investimento anunciado em outubro para impulsionar a economia.

Cinco dos maiores bancos estatais da China reduziram as taxas de juros de alguns depósitos na sexta-feira, permitindo a perspectiva de redução dos custos de empréstimos em um momento em que o governo tem pedido aos bancos que apoiem a economia.

Além disso, os analistas esperam aumento na demanda por minério de ferro nas próximas semanas, à medida que as siderúrgicas chinesas reabastecem as matérias-primas para manter as necessidades de produção durante o feriado do Ano Novo Lunar.

(Reportagem de Ashley Fang)