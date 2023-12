México ativa Dispositivo de Emergência Sanitária por temporada de ave migratória

São Paulo, 27 - O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural do México ativou o Dispositivo Nacional de Emergência Sanitária Animal (Dinesa) com o intuito de reforçar as medidas de proteção contra a influenza aviária altamente patogênica.

A medida se deu em virtude da temporada migratória de aves silvestres, que vêm do norte do continente, explicou a pasta em nota.

Atualmente, não há surtos ativos da doença em plantéis comerciais do México.