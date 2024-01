Mais de três quartos da população mundial possuem um telefone celular

Globalmente, 78% da população com mais de 10 anos tem um celular, 11% a mais do que os usuários de internet; lacuna está diminuindo, superada pelo crescimento online; acesso varia regionalmente; na África, a diferença é de 26%; paridade de gênero é similar, com mulheres 8% menos propensas a ter celular, segundo a União Internacional das Telecomunicações.