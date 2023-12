Mais de 100 pessoas são atendidas em hospital após uso de pomada de cabelo

Do UOL, no Rio

Os pacientes tiveram queimaduras nas córneas por causa do contato da pomada modeladora de cabelos com os olhos.

O que aconteceu

Mais de 100 pessoas deram entrada no serviço oftalmológico do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio, apenas entre os dias 25 e 26 de dezembro.

Os pacientes tinham feito tranças ou outros penteados para passar o Natal e, ao molharem os cabelos, o produto escorreu para os olhos. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde, que investiga o caso.

As autoridades sanitárias do Rio tentam identificar quais são as marcas dos produtos usados pelos pacientes e em quais estabelecimentos os penteados foram feitos ou os os produtos comprados.

A Anvisa possui uma lista de pomadas deste tipo que têm autorização (confira aqui), e já suspendeu a comercialização de algumas marcas justamente por apresentarem riscos à saúde. Entre os efeitos relatados estão cegueira temporária, ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

Apenas nesta terça-feira (26), foram registrados 167 atendimentos na emergência oftalmológica do Hospital Souza Aguiar. No dia anterior, foram 87 atendimentos.

Os pacientes apresentam quadro de conjuntivite ou ceratite química causados pelo contato com a pomada, diz a diretora do Hospital Souza Aguiar, Paula Travassos. Quanto maior a quantidade de produto, maior a gravidade do quadro.

Entre os pacientes estavam crianças, adolescentes, homens e mulheres, todos com o mesmo relato similar de que fizeram o penteado para o Natal, e ao lavarem os cabelos, sentiram ardência nos olhos.