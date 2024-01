Lula confirma nomeações de Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira à diretoria do BC

BRASÍLIA (Reuters) - Decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmaram as nomeações de Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira para comporem a diretoria do Banco Central, conforme edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União.

De acordo com o ato, os dois ocuparão os novos postos a partir de 1º de janeiro e, portanto, farão parte da primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2024, no fim de janeiro, quando o BC deve fazer um novo corte de 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros, que iria a 11,25% ao ano. Os dois terão mandato até dezembro de 2027.

Indicados no fim de outubro, os nomes foram aprovados pelo Senado em dezembro. Com a formalização, o Copom passará a ter quatro membros nomeados pelo governo Lula, de um total de nove.

Picchetti, que é professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) substituirá Fernanda Guardado à frente da diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. Teixeira, servidor de carreira do BC, assumirá a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta no lugar de Maurício Moura.

O Diário Oficial da União desta quarta-feira também traz nomeações para cargos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Por Bernardo Caram)