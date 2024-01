Laudo comprova que fã de Taylor Swift morreu por causa do calor

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro aponta que a causa da morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, foi "exaustão térmica por exposição difusa ao calor". A jovem passou mal no show da cantora Taylor Swift, no dia 17 de novembro, no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro.

O estudo técnico foi solicitado pela Polícia Civil no dia seguinte à morte e concluído na terça-feira desta semana (26). A peça é assinada pelo perito legista Reginaldo Franklin Pereira.

Notícias relacionadas:

No documento, o profissional contextualiza que a cidade enfrentava uma "intensa onda de calor" com condições extremas de temperaturas que tiveram ampla divulgação.

O laudo acrescenta que Ana Clara "não apresentava manifestação cutânea de raios solares", ou seja, não houve exposição direta ao sol. Assim como o exame toxicológico teve resultado negativo.

Por fim, o perito conclui que a exposição ao calor difuso causou exaustão térmica "com quadro hemodinâmico (choque), cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, e morte súbita".

À ocasião da morte, a organização do espetáculo, a cargo da Time For Fun (TF4), foi criticada por fãs e autoridades por não facilitar o acesso dos presentes a fontes de hidratação.

Após a morte, a Justiça obrigou que as apresentações seguintes tivessem distribuição de água para os fãs. O show do sábado, 18 de novembro, chegou a ser adiado, sob a justificativa da onda de calor.

Circulam na internet vídeos em que a cantora Taylor Swift pausou o show e pediu que algumas pessoas tivessem acesso à água. "Eles precisam de água, bem ali. Estão segurando um telefone pra dizer isso. Desculpem, mas está muito calor, então se estão dizendo que precisam de água, eles realmente precisam. Temos que fazer chegar até eles".

O Rio de Janeiro enfrentava naquela semana dias com sensações térmicas próximas a 50ºC.

De acordo com a 24ª Delegacia Policial (DP), responsável pela investigação, após análise do laudo do IML, os representantes da empresa organizadora do evento serão chamados para prestar esclarecimentos.

À época da morte, a cantora Taylor Swift se manifestou sobre o ocorrido no Instagram. Ela se disse "devastada". A Tickets For Fun lamentou a morte da estudante e disse que ela foi atendida por brigadistas imediatamente após passar mal.

A Agência Brasil pediu um novo posicionamento à T4F sobre o laudo, mas não recebeu resposta até a conclusão da reportagem.