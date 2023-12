Laudo aponta que substância foi colocada em doces para matar mãe e filho

Laudo da Polícia Científica de Goiás divulgado hoje aponta que a substância usada pela advogada Amanda Partata para matar o ex-sogro e a mãe dele foi colocada em doces de pote.

O que aconteceu

A substância foi encontrada em dois potes de doce, afirma o laudo. O alimento teria sido oferecido durante o café da manhã, e nem todos os potes colhidos no local estavam envenenados.

O nome do composto não foi divulgado por questões de segurança pública. A Polícia explicou que a substância tem alta toxicidade e letalidade e que uma pequena quantidade é capaz de causar danos irreversíveis.

As duas vítimas tiveram envenenamento agudo. No início, mãe e filho apresentaram diarréia, náuseas e vômitos intensos. O quadro se agravou e os dois tiveram confusão mental.

Relembre o caso

A advogada é apontada pela Polícia Civil como a responsável por envenenar o ex-sogro, Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Alves, de 86. Ela teria se sentido rejeitada após o filho de Leonardo terminar a relação, que teria durado cerca de dois meses.

Amanda Partata está presa e foi indiciada por duplo homicídio qualificado, por motivo torpe, com a qualificadora de envenenamento. A polícia ainda averigua se ela será denunciada por tentativa de homicídio no caso do avô do ex-namorado, que estava no local, mas não ingeriu os alimentos que a acusada levou.