Jacques Delors, ex-presidente da Comissão Europeia, morre aos 98 anos

Por Richard Lough e Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - O ex-presidente da Comissão Europeia Jacques Delors, um dos fundadores do histórico projeto da moeda única da União Europeia, morreu nesta quarta-feira aos 98 anos.

Delors, um fervoroso defensor da integração europeia do pós-guerra, serviu como presidente da Comissão Europeia, o Executivo da UE, durante três mandatos – mais do que qualquer outro titular do cargo – de janeiro de 1985 até ao final de 1994.

Durante a década dinâmica de Delors como chefe da Comissão, a UE concluiu o seu mercado único integrado e concordou em introduzir uma moeda única e construir uma política externa e de segurança comum.

O então bloco de 12 nações também estabeleceu as condições sob sua supervisão para eventualmente admitir os ex-Estados comunistas da Europa Central e Oriental após a queda do Muro de Berlim em 1989.

Sua filha, Martine Aubry, prefeita socialista da cidade francesa de Lille, disse à agência AFP que seu pai morreu enquanto dormia em sua casa parisiense.

O presidente francês, Emmanuel Macron, prestou homenagem ao seu compatriota como um “arquiteto inesgotável da nossa Europa” e um lutador pela justiça humana.

Michel Barnier, o principal negociador da União Europeia durante a saída do Reino Unido da UE, disse que Delors foi uma inspiração e uma razão para "acreditar em uma 'certa ideia' de política, de França e de Europa".

Delors, um federalista convicto, era um defensor apaixonado de uma "união cada vez mais estreita" que, à frente do Executivo da UE, entrava frequentemente em conflito com a então primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, que resistiu vigorosamente a qualquer transferência de poder para Bruxelas.

(Reportagem de Richard Lough e Dominique Vidalon em Paris; reportagem adicional de Gnaneshwar Rajan em Bengaluru)