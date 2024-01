Italiano pode recuperar uso da mão após transplante de nervo de perna amputada

Por Alex Fraser

TURIM (Reuters) - Um homem pode recuperar o uso de sua mão, que ficou paralisada por um grave acidente de trânsito, graças a uma operação pioneira de transferência do nervo de sua perna parcialmente amputada, disseram médicos no norte da Itália.

Os cirurgiões do Hospital Municipal de Turim (CTO) transferiram parte do nervo ciático do homem, que controlava o movimento do pé amputado, para o plexo braquial, a rede de nervos que conecta a medula espinhal ao ombro, braço e mão.

“É a primeira vez que alguém transfere um componente do nervo ciático para o plexo braquial”, disse Paolo Titolo, um dos cirurgiões que realizou a operação, em entrevista à Reuters nesta quarta-feira.

Marcello Gaviglio, um profissional de saúde de 55 anos, teve que amputar metade da perna esquerda depois de ter sido atingido por uma moto há cinco meses, enquanto se deslocava para o trabalho em sua bicicleta motorizada.

Ele sofreu ferimentos graves no plexo braquial e também na perna, o que o deixou incapaz de usar qualquer uma das mãos.

Como a parte do nervo ciático que controlava o pé esquerdo não era mais necessária, ela pôde ser transferida para a região do ombro na operação realizada no dia 21 de dezembro, potencialmente restaurando a mobilidade de uma das mãos.

Uma vez que a parte do nervo ciático que controlava o pé esquerdo já não era necessária, pôde ser transferida para a zona do ombro na operação efetuada em 21 de dezembro, potencialmente devolvendo a mobilidade a uma das suas mãos.

Antes que fique claro se isso é possível, Gaviglio terá que passar por cerca de 5 meses de cuidados pós-operatórios. Por enquanto, ele ainda não consegue mover a mão.

A cirurgia de transferência de nervo não é nova, mas anteriormente não envolvia a movimentação de um nervo que normalmente controla o pé para uma área que controla a mão.

(Reportagem adicional de Massimo Pinca)