Irã rejeita relatório da AIEA sobre enriquecimento de urânio, diz mídia iraniana

(Reuters) - O chefe de energia atômica do Irã, Mohammad Eslami, disse nesta quarta-feira que não há "nada de novo" em um relatório internacional de vigilância nuclear que afirma que Teerã reverteu uma desaceleração de meses em seu programa de enriquecimento de urânio, informou a mídia iraniana.

"Não fizemos nada de novo e estamos realizando as mesmas atividades de acordo com as regras", disse Eslami.

Um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visto pela Reuters na terça-feira disse que o Irã "aumentou sua produção de urânio altamente enriquecido, revertendo uma redução de produção anterior a partir de meados de 2023".