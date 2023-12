iPhone 14 foi sucesso de vendas em 2023 e está com R$ 1.450 de desconto

Aparelho eletrônico mais importante da vida de qualquer pessoa nos dias de hoje, o telefone celular não podia ficar de fora da série de retrospectivas do Guia de Compras UOL. Nessa categoria, o produto mais vendido foi o iPhone 14 (128 GB).

O smartphone está por R$ 4.549 à vista na Amazon, parceira do UOL, uma diferença de R$ 1.450 em relação ao preço oficial no site da Apple (R$ 5.999). A seguir veja por que ele foi o queridinho dos nossos leitores em 2023:

O que o iPhone 14 tem de bom?

Processador A15 Bionic, de 2021, e memória RAM de 6 GB

Tela de 6,1 polegadas

Duas câmeras traseiras de 12 MP cada e com sensor maior do que o do iPhone 13 para tirar fotos melhores em qualquer luz

Câmera de selfie de 12 MP garante imagens mais rápidas e nítidas

Modo Cinema e Modo Ação para gravar seus vídeos preferidos com menos tremidas e mais qualidade

Bateria de 3.279 mAh dura mais que a do modelo anterior e suporte até 20 horas de reprodução de vídeos

Conta com sistema de detecção de acidentes e SOS de emergência

O que gostamos: Conta com um processador eficiente e câmeras que cumprem bem a função de tirar fotos e gravar vídeos rapidamente e com boa qualidade. Leia a análise completa aqui.

Para quem é o produto?

Para quem quer o primeiro iPhone ou tem uma versão anterior e quer fazer um upgrade, mas não tem dinheiro ou não quer pagar mais caro na última geração do smartphone (iPhone 15, cujo preço oficial é R$ 7.299).

Opinião de quem comprou

O iPhone 14 tem mais de 3.000 avaliações e uma nota de 4,8 (de um máximo de 5) na Amazon. Veja a seguir o que diz algumas dessas avaliações:

O celular é excepcional, é Apple, então a qualidade em si é realmente grande coisa. Tirei as primeiras 4 fotos com ele, câmera incrível e funcionando perfeitamente. A bateria dura bastante mesmo, e já estou seguindo as dicas para torná-la ainda mais duradoura. A tela é realmente linda, a qualidade da imagem, as cores mais vivas... sem comentários. Natália Caroline Antes

Telefone excelente, rápido, ótima bateria, dura o dia inteiro ouvindo música com fone e vendo vídeos. Fotos incríveis com vídeos em 4K. Ótimo para postar em redes sociais. Fábio Sampaio Rocha

Qualidade Apple de sempre. A bateria dura um pouco menos que o esperado. Eu tinha um XR e achei este mais bonito do que o que eu tinha. Ele é mais quadrado, com as bordas de metal, um pouco mais grosso, mas mais leve. Achei a troca boa. Rafael Spano Lamberti

Principais reclamações

Entre as reclamações mais frequentes estão as poucas evoluções em relação à modelos anteriores e o fato de o iPhone não vir com o carregador de tomada (vem apenas o cabo na embalagem). Confira abaixo algumas críticas ao produto:

O produto é muito bom, a bateria pro meu uso dura mais de 24h fácil, carregamento com o carregador original que você precisa comprar é muito rápido, mas esquenta pra caramba. As fotos são ótimas, mas meu celular antigo, de 2019 com GCAM, era nesse nível então não me surpreendeu tanto. Mas, enfim, estou dando 3 estrelas, pois em hardware não tem nada de mais, tem tudo que um celular de 2019 tem (não justifica o preço), mas o software faz com que tudo funcione melhor do que celulares mais potentes e isso eu admiro, e, claro, por não vir o carregador com o aparelho, o que faz ser uma venda casada ilegal. Não é visando sustentabilidade se você continua vendendo carregador separadamente. Leonardo

Esse é meu primeiro iPhone e eu estou amando! A câmera é excelente, principalmente os vídeos no modo cinema. Único ponto que achei que poderia ser melhor é a 'ilha' onde fica a câmera frontal, pois em alguns aplicativos ela corta um pedacinho da tela. Espero que a Apple melhore isso em próximas atualizações (mas também não é nada que atrapalhe significativamente a usabilidade). Pedro Costa

