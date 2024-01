Ibovespa tem 4ª alta seguida com ajuda de Treasuries em sessão de baixa liquidez

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa engatou o quarto avanço seguido nesta quarta-feira, chegando aos 134 mil pontos e renovando máximas históricas, em pregão marcado por baixa liquidez e recuo nos Treasuries de dez anos.

Vale e Itaú Unibanco foram as maiores contribuições positivas, enquanto B3 e RD ficaram na ponta contrária.

Índice acionário de referência da bolsa brasileira, o Ibovespa fechou em alta de 0,49%, a 134.193,72 pontos, em novo recorde de fechamento, após manhã de estabilidade. Na máxima, o índice foi a 134.195,47 pontos, novo recorde intradiário, e, na mínima, caiu a 133.328,39.

O volume financeiro do penúltimo pregão do ano somou 14 bilhões de reais, bem abaixo da média diária em dezembro até a véspera de 25,6 bilhões de reais.

Eduardo Carlier, co-diretor de gestão da Azimut Brasil Wealth Management, disse que a queda dos Treasuries parece ter ajudado o movimento do Ibovespa, citando uma continuidade do cenário positivo que vem beneficiando a bolsa brasileira nas últimas semanas.

"Ainda é um ambiente em que o risco está mais balanceado para aquilo que todo mundo está definido como pouso suave", disse ele, em referência ao movimento de queda da inflação nos Estados Unidos sem grandes impactos para atividades econômica norte-americana.

Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos exibiam queda a 3,7907%, ante 3,886% no pregão anterior. O mercado precifica uma chance de 73,9% de corte de 25 pontos base nos juros pelo Federal Reserve até o fim de março, segundo a ferramenta FedWatch, da CME.

"O cenário base hoje é esse, e isso é positivo para equities (ações)", acrescentou Carlier, que mencionou também a entrada de recursos estrangeiros na bolsa brasileira este mês, apesar da baixa liquidez das últimas sessões.

Dados da B3 mostram entrada líquida de 16,8 bilhões de reais na bolsa em dezembro até o dia 22, após aporte de mais de 21 bilhões de reais em novembro.

Em Wall Street, os principais índices acionários fecharam em alta de entre cerca de 0,1% e 0,3%.

Na cena doméstica, o Ministério da Fazenda disse que o ministro Fernando Haddad não fará nenhum anúncio nesta quarta-feira, mas falará a jornalistas na quinta-feira. O mercado aguarda pela divulgação de medidas econômicas, incluindo uma alternativa ao veto à renovação da desoneração da folha de pagamentos das empresas.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 0,97%, a 77,4 reais, após os contratos futuros do minério de ferro avançarem na Ásia, com os agentes do mercado reagindo a dados industriais robustos na China em meio à expectativa de estímulo econômico e de forte demanda no país. Em Dalian, o contrato para maio mais negociado ganhou 0,5%, para 985,5 iuans (137,93 dólares) por tonelada.

- CASAS BAHIA ON avançou 6,03%, a 11,6 reais, na terceira sessão consecutiva de ganhos. A ação foi mantida na terceira prévia do Ibovespa para os primeiros quatro meses de 2024, divulgada nesta manhã, após ser retirada na primeira prévia e reintegrada na segunda. Outras ações de varejo subiram, como MAGAZINE LUIZA ON, que teve alta de 6,64%, e NATURA&CO ON, que fechou com valorização de 3,75%.

- RAÍZEN PN caiu 1,93%, a 4,06 reais, segunda queda seguida, reduzindo partes dos ganhos no mês, que agora somam 14,9%. De pano de fundo, a empresa disse nesta manhã que sua moagem de cana-de-açúcar na safra 2023/24 alcançou 83,2 milhões de toneladas de abril até agora, um aumento de 14% frente ao registrado no ciclo passado e superando em 4% as expectativas da companhia divulgadas em maio.

- PETROBRAS PN teve variação positiva de 0,08%, para 37,36 reais. O petróleo Brent caiu 1,8%. No setor, PRIO ON fechou praticamente estável, 3R PETROLEUM ON caiu 0,15% e PETRORECONCAVO ON cedeu 1,04%.

- ITAÚ UNIBANCO PN teve alta 0,68%, a 33,88 reais, e BRADESCO PN subiu 0,59%, a 16,98 reais, enquanto BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,15%.

- BB SEGURIDADE ON recuou 0,68%, a 33,38 reais, após anunciar na véspera a renúncia de Ullisses Silva Assis à presidência da empresa, sendo que o controlador indicou André Gustavo Haui para sucedê-lo. Assis será diretor de negócios de varejo do Itaú, informou o banco nesta tarde.

Para ver as maiores altas do Ibovespa, clique em

Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em

(Edição Alberto Alerigi Jr.; Edição de Alexandre Caverni)